De l’ambition pour l’Est, de l’ambition pour Montréal

Le projet de REM de l’Est a finalement été retiré à CDPQ Infra et repris en main par les autorités régionales et québécoises. Dans le transfert, le projet semble perdre une de ses caractéristiques les plus structurantes : un nouveau lien direct avec le centre-ville de Montréal. L’Est, pénalisé depuis des décennies par rapport au reste de la métropole, a droit à bien plus qu’un demi-REM. Le moment est venu de mettre fin à des décennies de négligence et de demi-mesures. Le flottement actuel plonge également dans l’attente un vaste territoire encore très mal intégré au reste de la métropole et qui souffre d’une desserte déficiente en transports en commun.