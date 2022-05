Relève en soins infirmiers

Une structure organisationnelle à revoir

En avril dernier, 975 nouvelles infirmières ont réussi leur examen d’entrée au droit de pratique et d’autres se joindront aux équipes soignantes après leur examen en décembre. De plus, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) a délivré, pour l’année 2020-2021, 3629 nouveaux permis d’exercice. Dans un contexte de rareté de ressources, il serait tentant de confier à cette relève une charge de travail et des responsabilités qui excèdent leurs capacités. Cependant, plusieurs questions se posent pour mieux protéger ces précieuses ressources et bien accueillir cette relève dans le réseau de la santé.