Depuis 2021, le lac la Sapinière a pour ainsi dire disparu du paysage val-davidois et il y a peu d’espoir de retrouver de l’eau dans le lac en 2022. Pourtant, ce milieu naturel doit être protégé à 100 %, selon le nouveau Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de la MRC des Laurentides.

Isabelle Boudreau Membre de l’Association des riverains du lac la Sapinière

Tout comme des milliers de lacs au Québec, le lac la Sapinière dépend entièrement de la gestion adéquate de son barrage. Malheureusement, depuis 2021, le barrage n’a pas été réinstallé et le lac s’est asséché, et ce, à cause d’un conflit qui oppose la municipalité de Val-David à la propriétaire de la Sapinière et du barrage1.

Le litige en question concerne une expropriation pour la construction d’une nouvelle école. La cause a été entendue par le Tribunal administratif en mars dernier.

L’Association des riverains du lac la Sapinière a fait plusieurs démarches auprès de la municipalité pour qu’elle fasse l’acquisition du barrage, dont la pétition « Sauvons le lac la Sapinière ! » qui avait, en juin 2021, obtenu l’appui de 1623 citoyens.

Mais ces démarches n’ont pas obtenu le succès escompté, et, sans le barrage, l’environnement du lac continue de se dégrader.

Malheureusement, semble-t-il, il n’y aura pas d’eau dans le lac cet été. Pour la mairesse, il est évident qu’aucune action ne sera prise avant la décision du tribunal.

Des milieux humides et hydriques à protéger

Depuis 2017, avec la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, le ministère de l’Environnement veut atteindre l’objectif d’aucune perte nette de ces milieux. En effet, on reconnaît de plus en plus leur rôle primordial dans le maintien de la biodiversité et la protection du territoire.

Une des initiatives liées à cette loi est l’élaboration de plans régionaux des milieux humides et hydriques que les MRC doivent déposer d’ici juin 2022. Ces nouvelles mesures permettront de freiner la perte des milieux humides et même d’en créer de nouveaux.

La première étape du PRMHH est de répertorier les milieux humides et hydriques. Le secteur de la Sapinière est composé en grande partie d’un lac, de tourbières et de marécages. Mais, sans le barrage, on a perdu le lac, et plusieurs milieux humides ont été grandement perturbés. Le lac offre maintenant un spectacle étrange et inquiétant, surtout quand on l’a admiré dans toute sa splendeur, durant toutes ces années.

Du petit pont au-dessus du barrage, on n’aperçoit plus qu’un ruisseau au milieu d’un terrain vague, que des quais abandonnés et des chevreuils qui broutent sur le lac.

Il existe pourtant des pistes de solutions :

– le plan régional de la MRC des Laurentides permettra une meilleure concertation entre les différents intervenants. Il aidera aussi la municipalité de Val-David à agir en accord avec les lois concernant la protection des milieux humides et hydriques ;

– la table de concertation sur la gestion des barrages anthropiques, organisée par Abrinord, organisme de bassin versant de la rivière du Nord, a cours actuellement. Tous les acteurs de l’eau y sont invités ;

– le Programme d’aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux a été mis en place par le gouvernement du Québec. Pour en bénéficier, la municipalité doit cependant faire l’acquisition du barrage. C’est la seule solution pour assurer la pérennité du lac et la protection de son environnement.

Le temps est venu de passer à une autre étape et d’organiser, dès maintenant, le retour du lac. Souhaitons retrouver, le plus tôt possible, le magnifique lac la Sapinière, au cœur d’un des plus beaux villages des Laurentides.