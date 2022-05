Une nouvelle étude réalisée par la Société canadienne du cancer en collaboration avec Statistique Canada et l’Agence de la santé publique du Canada révèle que le cancer frappera plus de personnes dans les années à venir en raison du vieillissement de la population, écrit Andrea Seale

La Semaine de l’innovation canadienne est une occasion de soutenir les esprits les plus brillants en recherche sur le cancer

Andrea Seale Chef de la direction de la Société canadienne du cancer

Nous savons que la pandémie de COVID-19 a exercé une pression énorme sur notre système de santé. Elle a évidemment changé les priorités en matière de soins, car il fallait éteindre immédiatement le feu en s’assurant que les malades de la COVID-19 soient traités adéquatement. Qu’il s’agisse du report des tests de dépistage et des traitements ou de la suspension des essais cliniques, les interruptions brutales des soins liés au cancer auront des répercussions sur le système de santé pendant plusieurs années.

À cela s’ajoute une population vieillissante grandissante, qui créera une pression encore plus forte sur le système de santé. Selon les données du recensement de Statistique Canada en 2021, les personnes âgées de 85 ans et plus forment le groupe d’âge qui croît le plus rapidement au Canada.

Le cancer touche de manière disproportionnée les aînés : 63 % des diagnostics concernent les 65 ans et plus. Une nouvelle étude réalisée par la Société canadienne du cancer en collaboration avec Statistique Canada et l’Agence de la santé publique du Canada révèle que le cancer frappera plus de personnes dans les années à venir en raison du vieillissement de la population.

La fracture des systèmes présente une occasion de changement. La crise de la COVID-19 a obligé le système de santé et des organisations comme la Société canadienne du cancer à fonctionner autrement pour répondre aux besoins les plus urgents.

Nous avons agi rapidement et fait équipe avec des personnes touchées par le cancer pour faire connaître leurs préoccupations aux gouvernements tout au long de la pandémie. Ces derniers ont répondu favorablement à l’appel en accordant du financement.

Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il verserait 2 milliards de dollars aux provinces et territoires pour les aider à faire face aux retards accumulés durant la pandémie. Ce sont des progrès importants, mais ils ne représentent que la pointe de l’iceberg.

L'innovation, pour évoluer

Si nous poursuivons avec le même système déficient d’avant la pandémie, nous ne pourrons régler les problèmes d’accès, d’équité, de numérisation, d’abordabilité, etc. Pour rebâtir véritablement le système de santé, nous devons faire les choses autrement. Grâce à l’innovation, nous pouvons nous adapter et évoluer en temps de crise.

La Semaine de l’innovation canadienne est l’occasion de célébrer les pionniers qui trouvent des solutions pour s’attaquer aux défis les plus grands.

Le cancer est l’un des enjeux de société importants pouvant bénéficier d’innovations audacieuses. Le cancer est une épreuve difficile non seulement pour les personnes qui en sont atteintes, mais aussi pour les familles, les proches aidants, les communautés et l’ensemble des systèmes de santé.

La pandémie a eu un impact dévastateur : le cancer a tué quatre fois plus de personnes que la COVID-19 au cours des deux dernières années. Plus que jamais, nous devons trouver des moyens de sauver des vies et de changer l’avenir du cancer à jamais.

C’est pourquoi la Société canadienne du cancer a conclu un partenariat avec Creative Destruction Lab (CDL) pour créer CDL Cancer, un programme de calibre mondial dans le cadre duquel des entrepreneurs, des scientifiques, des mentors et des investisseurs unissent leurs forces pour trouver des solutions de grande portée afin de s’attaquer aux défis les plus importants liés au cancer.

S’inspirant du concept de l’émission télévisée Dans l’œil du dragon, CDL Cancer jumelle de jeunes scientifiques à des mentors en affaires qui leur offrent parfois un financement. L’application concrète des découvertes issues de la recherche prend en moyenne 14 ans. Grâce à CDL Cancer, nous aspirons à réduire ce délai afin de sauver plus de vies, plus vite.

Cet exemple parmi tant d’autres illustre bien comment l’innovation peut aider à rebâtir un système mis à rude épreuve par la pandémie. Les lacunes du système offrent une occasion inédite de favoriser l’innovation.

Des gens brillants ont des solutions aux problèmes les plus difficiles touchant le système de santé actuel. C’est le moment de les écouter et de les soutenir.