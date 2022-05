Loi sur la diffusion continue en ligne

Pour notre secteur culturel, c’est maintenant ou jamais

C’est un moment décisif pour l’avenir du contenu d’ici. Le dépôt du projet de loi C-11, la Loi sur la diffusion continue en ligne, représente une occasion parfaite de protéger nos récits et nos industries culturelles. C–11 a pour but de moderniser la Loi sur la radiodiffusion, en obligeant les géants du web comme Amazon, Disney et Netflix à payer leur juste part. Plus qu’une simple mise à jour, c’est un passage nécessaire afin d’assurer la pérennité de nos histoires et des nos institutions culturelles.