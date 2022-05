Difficultés psychologiques

Une enfance dans le brouillard

Les données sont sans équivoque : les difficultés psychologiques sérieuses sont en nette augmentation chez les jeunes au Québec. Malheureusement, des enfants de plus en plus jeunes sont concernés. Chez les moins de 14 ans, on note une augmentation de 28 % d’utilisation d’antidépresseurs entre 2019 et 2021. Un phénomène particulièrement marqué chez les garçons de 9 ans et moins, et les fillettes de 10 ans et plus.