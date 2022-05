Transition énergétique

L’inaction coûtera cher

Le compte à rebours est commencé. Le plus récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) stipule sans équivoque que les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) doivent être plafonnées d’ici 2025 et avoir baissé d’au moins 43 % d’ici 2030. Il exige aussi de mettre fin aux subventions destinées au secteur des combustibles fossiles et de diminuer significativement la consommation d’énergies fossiles. Dans la volonté d’un changement global, il recommande aussi de changer la façon dont on s’alimente. La « sobriété » devrait maintenant guider nos choix.