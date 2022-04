Le temps qu’on n’a plus

J’aurais pu intituler ce texte « Le sacro-saint équilibre entre une économie capitaliste et la protection de l’environnement ». On dirait un titre de thèse de doctorat simplifié. Ne manque plus qu’« au XXIe siècle dans le nord-est des Amériques » pour être complet. Et puis, ce n’est pas tant de ça que je veux parler. Mais un peu quand même.