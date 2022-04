L’homme derrière le joueur de hockey

Quand je suis née, tu as récolté 125 points et remporté ta deuxième Coupe Stanley avec le Canadien. Évidemment, je n’ai pas vu ça, mais j’en ai beaucoup entendu parler. Plus tard, j’ai eu le privilège de te voir filer et briller sur la patinoire. J’étais, comme tous les petits culs de mon âge, ébahie par ton coup de patin et tes mains agiles.