La catastrophe sociale que constituent les milliers de décès de nos aînés dans les CHSLD est devenue le plus bel exemple d’hypocrisie et de partisanerie politiques, tous partis confondus. Au cours du dernier demi-siècle, aucun parti n’a manifesté un quelconque intérêt pour les vieux. Mis à part les ministres de la Santé Jean Rochon et Réjean Hébert, qui ont tenté sans succès de mettre au premier plan les soins à domicile, les gouvernements successifs ont toujours négligé les aînés.

Roland Jacob Directeur d’école à la retraite

Et vint la pandémie ! La terre entière a été prise de court. Personne ne savait vraiment quoi faire. Tous les gouvernements ont été débordés. Celui de la CAQ aussi. Tous les gouvernements ont fait des erreurs. Celui de la CAQ aussi. Loin de moi l’idée de défendre François Legault ou de banaliser l’horreur du drame. Les CHSLD n’avaient pas de capitaines depuis la magnifique réforme Barrette. Or, tout le monde sait qu’une brigade en situation d’urgence a besoin d’un capitaine, sinon, c’est la débandade. Les CHSLD ont été désertés faute de chefs. Dans ce contexte, compte tenu de la vitesse de la contamination et des connaissances scientifiques d’alors, aucun parti de l’opposition n’aurait su comment gérer une telle crise. Ni les libéraux, ni les péquistes, ni les solidaires, ni les conservateurs.

Avec la campagne électorale en cours, on instrumentalise le drame québécois à des fins de basse partisanerie, quel que soit le parti qui en parle. En réalité, on se fout encore des vieux, comme il y a 50 ans.

On veut leurs votes. Donc, on fait semblant. Tout le monde déchire sa chemise en criant au scandale. Comme d’habitude. Félix Leclerc a bien compris : « Le lendemain, comme de raison… »

J’ai été militant politique pendant près de 40 ans. J’ai été témoin, plus souvent qu’à mon tour, de manœuvres partisanes parfois douteuses. Ce que j’observe depuis ces derniers mois dépasse l’entendement. Politiciens et politiciennes, de grâce, cessez d’alimenter le cynisme des électeurs ! Je vous en supplie, au nom de la démocratie que vous prétendez défendre. Je suis à l’aube de mes 90 ans, inutile d’essayer de me convaincre de votre bonne foi. Soyez vrais pour une fois.