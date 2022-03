Jada Pinkett Smith (robe verte) et son mari, Will Smith, photographiés de dos lors de la soirée des Oscars

Ce matin, je prends connaissance du geste violent commis aux Oscars hier soir. C’est déplorable, mais… je comprends. Je vis avec la pelade (alopécie areata) depuis 20 ans. Aucune blague sur le poids, l’orientation sexuelle ou la couleur de la peau n’aurait été admise. Les différences sont de plus en plus respectées dans notre société et c’est tant mieux ! Toutefois, une femme qui perd ses cheveux, ça semble être encore drôle.

Mélanie Vachon-Perrotte Montréal

Je suis totalement chauve : aucun sourcil, aucun poil, un ou deux cils. J’assume mon apparence, je suis heureuse, mais ce fut un long périple.

Il ne faut pas sous-estimer le désarroi, la détresse et le chagrin chez une femme derrière la pelade.

Lorsqu’on fait des recherches sur l’internet à propos de cette maladie, une des conséquences majeures mentionnées est la détresse psychologique. Pour s’en sortir, il faut un moral d’acier, un entourage bienveillant, beaucoup de courage pour affronter le regard des autres, une capacité à chercher des ressources et de l’argent pour se payer ces ressources (ex. perruque). Je suis privilégiée, j’avais tout ça, mais ce fut difficile malgré tout. Alors oui, je peux comprendre cet acteur, Will Smith, qui a probablement été témoin de cette détresse chez son épouse, se lever sous l’impulsivité et réagir.

Si vous souhaitez faire un reportage pour aider toutes ces femmes qui souffrent de pelade, je pourrais vous en dire long. Je ne suis pas une gourou, mais une simple femme qui, du jour au lendemain, a perdu tous ses cheveux et qui a dû y faire face pour ne pas sombrer.