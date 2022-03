Je suis surpris de lire et d’entendre ad nauseam que si l’OTAN intervient militairement le tout dégénérerait en une guerre mondiale, laquelle serait possiblement nucléaire. Ce dernier aspect laisse sous-entendre que Poutine est irrationnel et qu’il serait prêt à s’autodétruire.

Rémi Landry Lieutenant-colonel des Forces armées canadiennes à la retraite et professeur associé à l’Université de Sherbrooke

Faut-il rappeler que depuis plus de 70 ans, le monde vit sous la protection du parapluie de la dissuasion nucléaire ? Concept associé à la capacité de l’agressé à conserver assez de moyens pour une frappe nucléaire contre l’agresseur après avoir subi une première frappe. Et nous savons fort bien que la quantité d’armes nucléaires détenues tant par les Américains que par les Russes dépasse largement cette capacité dissuasive et leur utilisation résulterait en l’anéantissement total des deux pays et du reste du monde.

Faut-il rappeler la réaction des Américains suivant la menace voilée de Poutine : « La sortie de Vladimir Poutine, largement comprise dans les pays occidentaux comme une tentative d’intimidation visant à miner les soutiens de Kyiv, a été minimisée lundi par les États-Unis, qui affirment n’avoir constaté aucune action concrète découlant de l’annonce.1 »

D’où vient l’assurance de ces affirmations concernant cette guerre mondiale nucléaire, si l’OTAN entre en guerre contre la Russie ?

Reconnaissons que l’ensemble des démocraties du monde, dont les membres de l’Union européenne, fait une guerre économique à la Russie et que l’OTAN est engagée dans une guerre par procuration contre cette dernière, en armant les Ukrainiens et les laissant combattre seuls. Constatons aussi qu’au fur et à mesure que l’on intensifie les livraisons d’armes à l’Ukraine, Poutine, au même rythme, intensifie ses méthodes et la violence de la destruction qu’il fait subir à l’Ukraine. Selon les dires de Poutine, l’Occident est en guerre contre lui et il a déjà proféré des menaces contre tous les pays qui l’isolent économiquement et aident les Ukrainiens.

Rappelons que l’OTAN répète quotidiennement au président russe qu’elle n’interviendra pas militairement, préférant laisser les Ukrainiens payer seuls le coût humain, tout en autorisant Poutine à employer sans limites tous les moyens à sa disposition pour atteindre ses objectifs.

L’OTAN est-elle prête à laisser Poutine détruire complètement le territoire et le peuple ukrainiens, dans la mesure qu’il ne touche pas à un pouce de territoire de l’un de ses membres ?

Elle espère sans doute que les Ukrainiens finiront prochainement, avant leur destruction, par mettre fin à ce carnage en acceptant de répondre aux demandes déraisonnables de Poutine, au mépris de la volonté d’une nation de 44 millions d’habitants, évitant ainsi l’éventualité d’un conflit armé entre l’OTAN et la Russie.

Si pour certains Poutine montre des signes d’irrationalité, en osant avancer la possibilité d’une guerre nucléaire, si jamais l’Occident intervenait militairement, que fera-t-il si la guerre s’étire sur des semaines et des mois ? Il laisse déjà planer le doute sur l’utilisation d’armes chimiques et biologiques, pourquoi ne pas utiliser le nucléaire en Ukraine, en bombardant certaines centrales nucléaires, ce qu’il a déjà fait.

Si l’Organisation des Nations unies se trouve complètement désarmée face à Poutine, seule l’OTAN a la capacité militaire d’imposer un ultimatum à la Russie avant qu’il ne soit trop tard.

Il faut que l’OTAN, si elle maintient sa décision de ne pas intervenir militairement, indique une ligne rouge que Poutine ne peut pas transgresser en sol ukrainien, afin d’éviter la catastrophe qui se dessine graduellement dans cette guerre irréelle au XXIe siècle.