« En ces temps de grandes turbulences et d’incertitudes à l’échelle planétaire, il est plus que temps de valoriser les atouts du leadership féminin pour accélérer les transitions sociales, environnementales et économiques que nous devons mener », écrit l’autrice.

En marge de la Journée internationale des droits des femmes et de la Journée internationale des startups, je souhaite faire part d’un constat qui s’impose à moi après plus de 25 ans d’expérience en affaires passées dans les secteurs des technologies et du génie : il est urgent de miser davantage sur les qualités associées au leadership féminin pour faire face aux grands défis que doivent relever les entrepreneurs.

Chloé Legris Directrice générale de l’accélérateur d’entrepreneurs Espace-inc

J’ai grandi au Québec, où les ambitions des femmes ont leur place, mais où notre inconscient collectif mesure trop peu l’effet positif du leadership féminin sur la santé et sur le futur des entreprises. Alors que s’amorce une relance économique marquée par une forte pénurie de main-d’œuvre, nous avons le devoir de nous élever au-delà des stéréotypes – qui ne servent plus personne – pour assurer le développement durable des entreprises.

L’empathie, la collaboration et la bienveillance

Les qualités humaines d’empathie, d’écoute et de collaboration sont associées aux vertus du leadership féminin et nombreuses sont les études qui démontrent que les entreprises les plus performantes observent un plus grand ratio de femmes au sein de la haute direction.

Pourtant, on peine à accélérer la présence des femmes à des postes clés.

Selon une étude réalisée par le Global Leadership Forecast en 2018 auprès de 2400 organisations, les femmes occupent seulement 22 % des positions de haute direction au Canada.

Qui plus est, de nombreux milieux valorisent encore l’archétype du leadership masculin, soit l’homme confiant et compétitif, qui mène sa barque avec autorité.

Or, il est reconnu que l’empathie, considérée autrefois par plusieurs comme un signe de faiblesse, est aujourd’hui essentielle à toute organisation soucieuse de ses clients et de ses employés. Dorénavant, les entreprises qui veulent rester compétitives devront être plus collaboratives et, surtout, bienveillantes afin d’attirer la main-d’œuvre et de favoriser sa rétention en offrant un cadre de travail où l’humain est une priorité pour l’organisation.

Les femmes veulent changer le monde

Le récent rapport sur l’état des lieux de l’entrepreneuriat au féminin au Canada, préparé par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, démontre que les femmes sont plus motivées par l’idée de « faire une différence dans le monde » que les hommes et qu’elles sont plus nombreuses à faire passer le développement durable et l’entrepreneuriat à vocation sociale avant le rendement financier et l’optimisation des bénéfices.

Ainsi, en ces temps de grandes turbulences et d’incertitudes à l’échelle planétaire, il est plus que temps de valoriser les atouts du leadership féminin pour accélérer les transitions sociales, environnementales et économiques que nous devons mener. Nos choix professionnels comme femmes devraient nous permettre d’incarner sans compromis nos qualités inhérentes de leader, peu importe notre milieu de travail. D’ailleurs, tous les secteurs, incluant ceux encore majoritairement masculins, devraient encourager haut et fort ces nouvelles vertus du leadership, qu’elles soient portées par un homme ou une femme.

À cet effet, je constate quotidiennement que la nouvelle génération d’entrepreneurs, hommes et femmes, assume davantage ces compétences et les perçoit comme un outil de développement et de pérennité pour leurs entreprises. Elle me donne espoir quant à la réconciliation de ces deux polarités féminines et masculines en affaires, qui contribuera à l’émergence d’entrepreneurs et de leaders bienveillants encore plus outillés pour agir comme des acteurs de changement sur les plans social et environnemental.