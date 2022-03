La vraie empreinte carbone des Québécois

Lorsque notre premier ministre, François Legault, affirme : « Quand on regarde les GES par habitant, sur 60 États et provinces [...]. Le Québec est premier. On peut-tu être un petit peu fiers ? », on est tout de suite rassuré ! Le chiffre souvent repris est 10 tonnes de GES par habitant ; mais en creusant un peu plus, on se rend compte que la vraie empreinte carbone des Québécois est 50 % plus élevée, soit 15 tonnes de GES par habitant.