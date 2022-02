Témoignage

À mon tour de réenchanter notre monde

Mon métier de serveuse en restauration non seulement a fait de moi qui je suis, mais également m’a permis d’être une citoyenne exemplaire. Un mariage, une maison, une famille, l’implication sociale et tout ce qui s’ensuit. J’ai réussi à traverser tout ça en évitant les difficultés reconnues à mon métier : alcoolisme, divorce, problèmes de nutrition et horaires plus qu’atypiques. J’ai également suivi de bonne foi les multiples règles imposées pendant la pandémie.