Quartier Melrose

Un projet d’écoquartier ambitieux, et vert

L’heure est au dialogue et non pas à la division dans le débat concernant l’avenir du terrain de l’ancien golf de Rosemère. Nous devons travailler ensemble pour atteindre nos objectifs de développement durable et nous croyons que c’est grâce à des projets ambitieux comme celui du Quartier Melrose que nous pourrons préserver des espaces verts pour nos enfants, lutter contre les changements climatiques et diminuer l’étalement urbain.