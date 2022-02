Ce matin, je me sens moche, c’est pénible, je suis envahie par la tristesse et la peur de mourir trop vite.

Diane Gratton Infirmière et patiente en oncologie

Je pleure. Je m’appelle Diane et je suis en chimio pour un cancer du sein avec des métastases osseuses. Je suis terrifiée à l’idée de vivre ma nouvelle vie cancéreuse. Je me sens tellement impuissante et dépendante d’un système de santé qui, lui aussi, a le cancer.

À mon premier rendez-vous, je prends place dans cette chaise qui, avant moi, était celle de quelqu’un d’autre. Le silence est rassurant. Je vis un moment d’intimité dès que les premières gouttes de soluté s’infusent en moi. Un rythme s’installe, le tempo marqué par les bips des appareils. Les infirmières valsent, elles suivent la cadence, passant d’un patient à l’autre.

Leur accueil est chaleureux, leur voix, douce et rassurante. C’est comme si elles comprenaient l’intensité du moment.

L’infirmière fait partie de mon processus de guérison, je l’inclus dans mon armée de guerrières qui me supportent. L’infirmière est courageuse, forte et dévouée. Elle accepte de partager l’histoire de vie de ses patients. Elle partage des moments de vie difficiles : certains patients seront là pendant des années.

J’espère qu’elle aussi a une armée qui la soutient. Elle aussi doit avoir besoin de ventiler. Ce n’est pas facile de travailler avec nous, les cancéreux. Bon, j’avoue, je déteste ce terme. Disons plutôt : personnes vivant avec le cancer. On est intenses et vulnérables.

Elles doivent aussi s’adapter à chaque patient, elles sont confrontées à leur propre mortalité et à la fragilité de la vie.

Comme infirmière et aujourd’hui patiente en oncologie, je suis témoin de leur bienveillance et de leur compassion.

Comme nouvelle patiente, mon intention, c’est d’accepter ce traitement, d’accepter le sourire de ces infirmières généreuses qui choisissent de me soigner comme une personne vivante qui a des peurs et des doutes. Leur sourire et leur bonté me donnent espoir.

Merci à tout le personnel du Centre de cancérologie de l’Hôpital de Gatineau.