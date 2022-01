Opinions

À notre santé !

Des résolutions pour 2022

La déception et la fatigue nous habitent tous un peu plus depuis qu’on nous demande de nous isoler une fois de plus durant cette période de l’année habituellement festive. Et pourtant, c’est le moment où on doit rassembler ce qui nous reste de motivation pour planifier et mettre en action nos résolutions du jour de l’An.