L’auteur s’adresse au premier ministre du Québec, François Legault

Guy Gagné Gestionnaire retraité du secteur de l’éducation

Monsieur le Premier Ministre, récemment, à la suite des récriminations à l’égard du REM de l’Est, vous avez déclaré : « Nous vous avons entendus. On doit en faire beaucoup pour rendre le projet plus acceptable ». Les Québécois ont hâte d’entendre des paroles semblables de votre bouche au sujet du troisième lien !

Régis Labeaume, redevenu simple citoyen, après tant d’autres, a remis en question de façon très mesurée, divers aspects du tunnel : celui-ci est mal positionné, la circulation venant surtout de l’ouest ; les automobilistes ne gagneraient que peu de temps ; la population de la Rive-Sud est appelée à demeurer stable ; l’étalement urbain serait favorisé, etc. Sans parler du coût pharaonique !

À craindre aussi, une éventuelle saga judiciaire avec Ottawa qui a la possibilité de bloquer les projets susceptibles de nuire à l’atteinte des objectifs de réduction des gaz à effet de serre.

Difficile de croire, comme l’affirme le ministre des Transports François Bonnardel, que le projet serait carboneutre. Le tunnel aurait 8,3 kilomètres de longueur, 19,4 mètres de diamètre. Sans doute, pourrait-on faire une montagne avec tout le roc et la terre que l’on devra excaver. On estime qu’il faudra ensuite 2,5 millions de tonnes de béton pour créer ce tube. En gros, la capacité de production annuelle de la cimenterie McInnis, l’usine la plus polluante du Québec… On a beau vouloir planter des arbres !

Ce projet est issu d’une promesse faite lors de l’élection de 2018. Celle-ci a vraisemblablement été élaborée à la va-vite, sans études ni consultations. L’équivalent de plonger dans une piscine sans en connaître la profondeur.

Encore aujourd’hui, on ignore la composition des sols sous le fleuve et l’impact de la faille de Logan qui longe la falaise du côté de Québec. Facteurs qui, à la limite, pourraient rendre le projet techniquement ou financièrement irréalisable.

M. Legault, vous êtes un homme pragmatique, pas dogmatique. Dans le passé, il vous est arrivé de reconnaître que vous vous étiez trompé. De changer d’idée. Les Québécois ne vous en ont pas tenu rigueur. Au contraire, ils ont admiré votre humilité et votre courage.

Dans le présent dossier, il serait tout à votre honneur de faire un pas en arrière et de retourner à l’objectif de base. À savoir, améliorer la mobilité entre Québec et Lévis.

Avec les diverses instances concernées, incluant les mairies de Québec et de Lévis, il faut retourner toutes les pierres et développer une vision d’ensemble du transport entre les deux rives. En se rappelant que l’objectif n’est pas d’abord de déplacer des voitures, mais des personnes !

Donc, les transports en commun font partie des solutions. Il n’y a pas urgence, les deux ponts ne sont pas en fin de vie. Que l’on prenne le temps voulu pour définir les solutions optimales tout en maintenant les milliards sur la table. Votre promesse ne serait pas rompue. Les gens accepteront.

Sauvegarde de l’environnement

Ouranos indique que le Québec est sur la trajectoire pour un réchauffement climatique de 4 degrés. M. Legault, la sauvegarde de l’environnement est un enjeu qui préoccupe beaucoup de Québécois. À preuve, les dernières élections municipales ont porté au pouvoir plusieurs candidats qui se positionnaient fermement comme environnementalistes !

M. Legault, le projet de tunnel a fini par éclipser les autres mesures positives que vous avez pu prendre. Celui-ci est devenu le symbole d’un manque de conviction face aux défis environnementaux. Pas de crédibilité sans cohérence !

La CAQ laisse ainsi beaucoup de « glace » à Québec solidaire notamment, dont les objectifs en environnement sont très élevés. Positionnement sur l’échiquier politique qui risque de séduire beaucoup de jeunes et de moins jeunes lors des prochaines élections.

Aujourd’hui, dans la course pour garder la planète habitable pour les générations futures, mieux vaut être associé à Greta Thunberg qu’à l’industrie pétrolière !

M. Legault, en mettant rapidement de côté le projet de tunnel, vous feriez un geste très fort. Vous feriez un extraordinaire cadeau à tous les Québécois. Et aussi à votre formation politique !