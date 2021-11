La lettre s’adresse au recteur et vice-chancelier de l’Université d’Ottawa, Jacques Frémont

François Chapleau Professeur émérite et 72 autres signataires de l’Université d’Ottawa*

Cher Monsieur le Recteur et Vice-chancelier, le 4 novembre dernier, vous avez rendu public le rapport du Comité sur la liberté académique présidé par l’honorable Michel Bastarache. Vous en avez appuyé les recommandations et souligné qu’il s’agissait d’un rapport de grande qualité qui témoigne de l’importance de la liberté de l’enseignement pour notre université.

Lors du dévoilement, sachant que tous les médias avaient les yeux tournés vers l’université, vous aviez une occasion en or de redorer notre image, ternie par les multiples controverses de la dernière année. Malheureusement, en insistant sur le fait que le rapport doit être soumis au Sénat pour discussion avant de le mettre en action, vous avez donné l’impression que votre entérinement était fragile. Il aurait été plus convaincant que vous annonciez immédiatement une ou deux actions concrètes en lien direct avec les recommandations du rapport, quitte à les faire approuver par le Sénat par la suite.

Mais plus important encore, nous pensons que vous avez manqué une belle occasion de poser les premiers jalons d’une réconciliation nécessaire au rétablissement d’un lien de confiance avec notre communauté professorale, un lien gravement ébranlé par les multiples controverses de la dernière année (voir les témoignages dans l’annexe B du rapport).

Ainsi, nous avons été déçus par votre refus d’admettre devant les médias que la suspension de la professeure Verushka Lieutenant-Duval, pour la mention d’un mot jugé offensant pendant un cours, était une erreur.

D’invoquer le grief syndical pour éviter la discussion a eu des allures de faux-fuyant. Pourtant, les auteurs du rapport indiquent clairement être « en désaccord avec l’exclusion de termes, d’ouvrages ou d’idées dans le contexte d’une présentation ou d’une discussion respectueuse de nature universitaire et dans un but pédagogique et de diffusion des savoirs ». Et il est bien établi que la professeure Lieutenant-Duval a prononcé le mot dans ce contexte. Ainsi, il est évident que si cette erreur n’est pas admise, les professeurs vont continuer à se censurer par peur d’être critiqués ou condamnés publiquement sans être défendus par l’institution.



PHOTO BONNIE FINDLEY, UNIVERSITÉ D'OTTAWA Jacques Frémont, recteur de l'Université d'Ottawa

Donc, pour le bien-être de notre communauté et pour libérer Verushka Lieutenant-Duval de ce lourd carcan injuste, nous demandons à notre haute administration d’être conséquente avec les recommandations du rapport, de reconnaître les erreurs commises et d’accepter les responsabilités attenantes. Il s’agit ici d’un préalable essentiel au rétablissement du lien de confiance entre la haute administration et la communauté universitaire.

Monsieur le Recteur, le temps de la réconciliation est venu. Nous sommes des employés, des diplômés, des professeurs et des retraités qui ont à cœur notre université. Nous voulons en être fiers. Afin de remplir sa mission éducative, notre université doit retourner à sa mission première qui est d’offrir un environnement académique de grande qualité à sa communauté. Donc, nous avons hâte d’entendre vos excuses les plus sincères auprès de la professeure Lieutenant-Duval et de voir la mise en œuvre rapide des recommandations du rapport Bastarache.

