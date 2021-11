Opinions

Quel avenir pour le Canada sans le monde ?

La plupart des observateurs de la scène internationale et de la place que le Canada y occupe doivent admettre à regret que notre politique étrangère n’est plus qu’une pâle copie de ce qu’elle a déjà été. Nous sommes loin de la période où la vision d’un Lester B. Pearson sur un Canada actif dans le système des organisations multilatérales était couronnée d’un prix Nobel de la paix. Est-il trop tard pour corriger le tir et redonner au Canada une voix crédible au sein de la communauté internationale ? Nous croyons que c’est malgré tout possible.