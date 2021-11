Le Partenariat Climat Montréal regroupe 25 grandes organisations du milieu des affaires et de la finance, du monde universitaire et des secteurs de l’énergie, du transport et de l’environnement, qui travaillent ensemble à placer Montréal à l’avant-garde des grandes villes du monde en matière de lutte et d’adaptation aux changements climatiques.

La 26e Conférence des parties des Nations unies sur le climat bat présentement son plein à Glasgow, en Écosse. Pour une nouvelle fois, élus, militants et autres leaders du monde entier sont réunis pour accélérer la cadence et ainsi tenter de placer l’humanité sur une trajectoire qui nous permettrait d’éviter les pires conséquences des changements climatiques. Le défi est gargantuesque, et le temps commence à manquer pour limiter le réchauffement climatique sous le seuil de 1,5 °C.

Karel Mayrand Président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal

Bien que la crise climatique soit mondiale et qu’elle appelle des solutions globales, c’est au cœur de nos communautés locales que ses conséquences frappent les populations les plus vulnérables. Le Grand Montréal n’y échappe pas : malmenée par des inondations historiques en 2011, 2017 et 2019, notre région a également subi une canicule historique qui a provoqué 66 morts prématurées en 2018. Et cet été, pendant que l’Ouest canadien et l’Ontario brûlaient, Montréal endurait une alerte au smog et nos urgences se remplissaient sous un ciel aux couleurs de fin du monde.

C’est aussi dans les grandes régions urbaines que devront d’abord être déployées les solutions qui permettront un virage vers des communautés sobres en carbone et résilientes face aux chocs climatiques à venir.

Nos milieux de vie, nos systèmes de mobilité, nos bâtiments et nos modes de consommation sont appelés à être radicalement transformés. Ces transformations ne doivent pas accentuer les inégalités, mais au contraire faire en sorte que personne ne soit laissé derrière.

À titre de fondation communautaire aspirant à soutenir à perpétuité le mieux-être de la population du Grand Montréal, le regard de la Fondation du Grand Montréal (FGM) doit se porter sur les générations futures, et sur l’état de la planète et du territoire que nous leur laisserons en héritage. C’est pourquoi la FGM a décidé de s’engager résolument dans la mobilisation globale pour le climat.

Cet engagement prend plusieurs formes. Plus tôt cette année, nous avons lancé le Fonds Collectif pour le climat et la transition écologique. Ce fonds a permis de financer plusieurs initiatives majeures pour lutter contre les changements climatiques, protéger la biodiversité, et réduire les inégalités environnementales sur notre territoire.

Nous avons également lancé, en collaboration avec la Fondation familiale Trottier et la Ville de Montréal, le Partenariat Climat Montréal. Cette initiative regroupe 25 grandes organisations du milieu des affaires et de la finance, du monde universitaire et des secteurs de l’énergie, du transport et de l’environnement, qui travaillent ensemble à placer Montréal à l’avant-garde des grandes villes du monde en matière de lutte et d’adaptation aux changements climatiques.

La FGM a aussi soutenu la création du Campus de la transition écologique, une organisation combinant recherche, expérimentation et valorisation des espaces et des bâtiments du parc Jean-Drapeau afin de créer aujourd’hui les solutions aux défis de demain, comme Terre des Hommes l’a fait il y a un demi-siècle.

Finalement, nous allons mobiliser nos 400 millions de dollars d’actifs financiers dans la lutte contre les changements climatiques, par l’adoption d’une nouvelle stratégie d’investissement responsable. Intégrant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi que la gestion du risque climatique à l’ensemble de notre portefeuille, cette stratégie prévoit une réduction de 45 % de ses émissions de carbone d’ici 2030, ainsi que l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050, des objectifs qui rejoignent ceux de l’Accord de Paris.

La crise climatique est l’une des causes les plus importantes de notre époque, et notre réponse commune à ce défi résonnera pendant des générations après la nôtre. Nous appelons tous les leaders du Grand Montréal à se joindre à nous pour agir de manière décisive. La FGM est votre fondation communautaire, et elle se mettra au service de cet effort collectif.