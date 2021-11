Opinions

La ville, laboratoire de résilience et d’adaptation aux limites écologiques

Plus de 55 % de la population mondiale vit aujourd’hui en milieu urbain ; au Canada, on parle de 80 %. Le Québec ne fait pas exception à ce phénomène de concentration de la population dans les villes, petites et grandes. Ici, nos villes se sont développées dans un contexte où l’énergie, la matière et les terres nécessaires à leur croissance étaient abondantes, peu dispendieuses et où les enjeux environnementaux étaient généralement locaux et visibles : pollution de l’air, de l’eau, disparition des espaces verts, etc.