Opinions

Changements climatiques

La finance durable est la clé

Avec les récents incendies de forêt en Colombie-Britannique et en Ontario, les inondations dévastatrices en Europe, en Asie et aux États-Unis et des vagues de chaleur qui ont touché une grande partie de l’Amérique du Nord et de l’Europe l’été dernier, les changements climatiques ont tracé leur chemin jusque dans nos conversations quotidiennes. Comme l’indique le récent rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les changements climatiques vont profondément modifier notre mode de vie et la structure de l’économie. Ils représentent également un risque systémique pour la stabilité financière. Selon le Rapport sur les risques mondiaux 2021 du Forum économique mondial, les risques les plus probables pour les dix prochaines années sont les conditions météorologiques extrêmes, l’absence de mesures pour mitiger les changements climatiques et les dommages environnementaux causés par l’homme.