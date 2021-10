Pour le bien-être et la santé mentale des aînés, le gouvernement du Québec et la Santé publique doivent revoir à la hausse le nombre de participants permis pour les activités de sports et de loisirs amateurs organisées à l’intérieur et à l’extérieur.

Gisèle Tassé-Goodman Présidente du Réseau FADOQ (Fédération de l’âge d’or du Québec)

Les incohérences sont nombreuses. Certains clubs FADOQ, qui sont propriétaires d’un bâtiment, peuvent louer leur salle pour la tenue de funérailles ou d’un mariage, des cérémonies qui peuvent se tenir en présence de 250 convives. Pendant ce temps, le nombre de participants aux activités habituelles de ces clubs est limité à 25 personnes… dans cette même salle.

Bien que souhaités et très attendus, les allégements permettant au Centre Bell, au Centre Vidéotron et aux salles de cinéma d’être remplis au maximum de leur capacité ont grandement fait sourciller les membres du Réseau FADOQ. Pendant que des milliers de personnes peuvent se rassembler lors d’évènements sportifs et de spectacles, les activités d’un club FADOQ, même avec l’implantation du passeport vaccinal, sont encore limitées à 25 participants à l’intérieur et à 50 à l’extérieur.

De graves conséquences

Plusieurs clubs FADOQ ne peuvent pas reprendre certaines activités en raison de ces contraintes. D’autres clubs comptant de nombreux membres préfèrent suspendre leurs activités plutôt que de refuser l’accès à une partie d’entre eux.

Les conséquences de l’inactivité des aînés sont graves. Un aîné qui passe une journée sans bouger peut mettre jusqu’à trois jours à récupérer, selon certains gériatres.

Les bienfaits des activités physiques et de loisir sur la santé des aînés sont nombreux. La socialisation permet de combattre la solitude vécue par plusieurs et de créer des cercles de soutien durables. Les sports favorisent l’équilibre, réduisent le nombre de chutes et de blessures, en plus de prolonger l’autonomie des personnes aînées. Et que dire du maintien de la santé cognitive, essentielle à un vieillissement actif.

Les directives suivies à la lettre

Dans l’objectif de reprendre rapidement une vie normale, les aînés ont été ceux ayant appuyé le plus fortement la campagne de vaccination actuelle. En effet, la couverture vaccinale des personnes de 65 ans et plus dépasse 95 %.

Pour le Réseau FADOQ, la santé et la sécurité de ses membres sont primordiales. Chacune des directives gouvernementales est suivie scrupuleusement, l’information publique est relayée, l’utilisation du passeport vaccinal est bien implantée et notre organisation encourage ses membres à se faire vacciner.

Toutes les conditions sont maintenant en place pour rehausser sécuritairement le nombre de participants aux activités de sports et de loisirs amateurs. Nous espérons que nous serons entendus et que le gouvernement et la Santé publique réévalueront ces restrictions afin que les aînés ne se retrouvent pas encore une fois à être des victimes collatérales de la pandémie.