Opinions

Enfants à besoins particuliers

L’inclusion, oui, mais pas à n’importe quel prix

Depuis quelques années, on entend beaucoup parler des besoins particuliers de certains de nos enfants. Dans l’actualité, au cinéma ou à la télé, on parle par exemple d’autisme, de TDAH ou de douance, mais comprend-on vraiment les besoins de ces enfants ? Sommes-nous devenus une société modèle en matière d’inclusion en leur donnant accès aux mêmes lieux et services qu’aux enfants dits neurotypiques ? Je ne crois malheureusement pas et voici pourquoi.