Les universités montréalaises comptent au sein de leurs effectifs de remarquables talents capables de s’attaquer aux grands enjeux mondiaux. En outre, elles sont des moteurs de première importance pour la vitalité socioéconomique de notre ville.

Suzanne Fortier Principale et vice-chancelière de l’Université McGill

N’ayant ménagé aucun effort pour traverser les phases les plus difficiles à ce jour de la pandémie au Québec, les universités montréalaises – qui accueillent des étudiants et des professeurs de partout dans le monde – ont repris leurs activités d’enseignement et de recherche en présentiel au début de septembre. Prise il y a des mois, cette décision mûrement réfléchie se fonde sur la prémisse que pour offrir à nos étudiants la pleine valeur d’une formation universitaire, nous devons apprendre et travailler ensemble. Cela demeure vrai même lorsque nous devons, par précaution, maintenir entre nous une certaine distance physique.

Les plus beaux souvenirs de nos années d’université naissent souvent de rencontres fortuites avec un professeur ou un autre étudiant sur le campus, préludes à des échanges qui pourront faire germer une idée ou susciter une prise de conscience et nous lancer sur une piste de recherche ou de découverte.

Ce sont là des moments charnières, et nous sommes ravis que notre communauté puisse de nouveau les vivre sur nos campus, avec toute la prudence que nous impose la COVID-19.

L’équipe de McGill a travaillé sans relâche pendant des mois pour que la rentrée soit une réussite. Elle n’a pas compté ses heures, soucieuse de ne rien laisser au hasard afin que le retour de nos étudiants, de nos professeurs et de nos employés soit sécuritaire.

La quatrième vague de COVID-19 amène son lot de défis. Notre communauté universitaire fait partie de la grande communauté montréalaise et, à ce titre, doit demeurer vigilante et adopter toutes les mesures et tous les comportements nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de tous.

Au Québec, des politiques efficaces sont venues appuyer les universités dans leurs efforts, notamment l’adoption résolue et rapide du passeport vaccinal, qui renforce la protection sur nos campus.

Nous mettons en place des mesures de prévention contre la COVID-19 sur nos campus et exigeons la présentation du passeport vaccinal du Québec pour la participation aux activités para-universitaires ; bref, nous ne relâchons pas notre vigilance. L’Université McGill et ses universités sœurs ont des plans d’urgence qu’elles déploieront au besoin afin que leurs campus demeurent sécuritaires. En résumé, comme elles l’ont fait souvent dans les derniers mois, elles n’hésiteront pas à rajuster le tir sans délai pour préserver la santé et la sécurité de leur communauté et de la communauté montréalaise.

La renaissance des campus montréalais est un véritable baume pour notre ville. Nous nous réjouissons de voir nos étudiants et nos employés redonner vie à nos campus. Malgré tout, nous exerçons ensemble une vigilance de tous les instants et sommes fin prêts à faire le nécessaire afin de pouvoir savourer pleinement la richesse de la vie universitaire tout en faisant de la santé et de la sécurité nos priorités absolues.