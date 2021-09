Depuis plus de 100 ans, c’est le rôle de Tourisme Montréal d’inviter les voyageurs à venir vivre des expériences pas comme les autres en Amérique du Nord. Ses festivals uniques, sa diversité de couleurs et de saveurs, sa population accueillante et ses attraits iconiques sont quelques raisons qui font du secteur touristique montréalais un créneau d’excellence et une source de fierté.

Yves Lalumière Président-directeur général de Tourisme Montréal

Puis la pandémie est arrivée. Alors que le tourisme était historiquement considéré comme un sujet d’actualité de seconde zone, la pandémie a démontré par l’absurde l’apport essentiel de ce secteur pour la vivacité économique, culturelle et sociale de Montréal.

Alors que nous sommes aux portes de la relance dans notre secteur, il est l’heure de se questionner sur l’avenir de Montréal comme destination touristique. Au cœur d’élections municipales, c’est un moment idéal pour interpeler les candidats, les sensibiliser à notre réalité et leur proposer des solutions concrètes.

De ce fait, Tourisme Montréal a toujours été sensible aux enjeux locaux qui façonnent la destination, que ce soit la vie de quartier ou encore la transition écologique.

Notre leadership et notre expertise ne sont plus à démontrer, mais nous ne pouvons pas faire cavalier seul. Nous faisons toujours preuve d’une grande ouverture à la concertation et aux partenariats et je réaffirme notre volonté de continuer à être un acteur proactif du sain développement de notre ville.

Nous dévoilons aujourd’hui une plateforme1 qui comporte 24 occasions pour assurer le maintien et le développement d’une destination touristique montréalaise forte. Tourisme Montréal invite les aspirants à la mairie de notre métropole à transformer ces occasions en actions et les projets en réalisations. Un débat entre les principaux candidats, Valérie Plante et Denis Coderre, sera d’ailleurs l’occasion d’entendre leur vision sur le tourisme montréalais.

Cette plateforme et les occasions qui en découlent sont une main tendue à la Ville de Montréal, en continuité des partenariats stratégiques fructueux qui existent depuis de nombreuses décennies et qui peuvent s’affirmer davantage de manière pérenne et harmonieuse dans les années à venir.

Attractivité, durabilité, notoriété et bien-être urbain : voilà tout autant de dimensions auxquelles Tourisme Montréal souscrit et invite les candidats à la mairie de Montréal à adhérer afin de marquer les prochaines années d’une relance harmonieuse et robuste de Montréal, une ville pas comme les autres !