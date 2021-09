À l’aube de ces élections fédérales, nous lançons un appel à toutes et tous afin que le 20 septembre prochain, nous envoyions un message clair aux futurs élus : nous n’accepterons plus de demi-mesures et de doubles discours. Nous exigeons des actions immédiates à la hauteur de l’urgence climatique.

France Duquette et Catherine Beauce Pour le mouvement Mères au front, et 27 autres signataires*

Le mouvement citoyen Mères au front est né du besoin impératif de protéger la santé et la sécurité de nos enfants face à l’inaction politique. Nous regroupons des milliers de mères, de grands-mères et de précieux alliés déterminés à tout faire pour protéger nos enfants. Ces enfants appelés à grandir sur cette Terre unique, empreinte de beauté et de poésie. Une Terre qui chaque jour perd de sa biodiversité. Une Terre qui se réchauffe dangereusement, risquant de provoquer des réactions en chaîne incontrôlables mettant en péril l’équilibre précaire de notre monde.

Au-delà de nos différences d’opinions, l’amour pour nos enfants et pour la nature devrait nous unir et montrer la voie que nos élus doivent suivre. Cette voie, nous le savons, ne sera pas facile, mais elle est incontournable. Ne pas la prendre nous amènera vers des chemins encore plus difficiles.

Les solutions existent déjà, ce qu’il manque, c’est de la volonté politique. Il faut agir maintenant. Courageusement. Mais rien n’arrivera sans pression citoyenne.

Les perturbations climatiques se font déjà sentir et iront en s’intensifiant. Les choix que nous faisons à partir de maintenant en dicteront l’ampleur. Pour éviter les effets les plus désastreux et irrévocables, nous devons impérativement réduire nos émissions de gaz à effet de serre à un rythme et à une échelle jamais vus. Nous le savons et les partis politiques aussi.

Pour y arriver, nous devons nous libérer de notre dépendance aux combustibles fossiles. La nature n’est pas un vaste entrepôt dans lequel nous pouvons puiser sans arrêt et sans conséquence. Ni une poubelle ! En continuant à subventionner les industries pétrolières et gazières, les gouvernements accentuent non seulement la crise environnementale, mais retardent les avancées vers des solutions propres et durables. Des solutions qui, plutôt que de miser sur une consommation effrénée comme moteur économique, devraient viser le bien-être collectif de l’ensemble des êtres vivants.

Nul ne saurait nier l’extrême difficulté de ce qui nous attend compte tenu de l’absence persistante de volonté politique au cours des années. Nous avons besoin d’une bonne dose de courage et de leadership pour y arriver. Les candidates et candidats que nous nous apprêtons à élire devront en faire preuve, plus que jamais. Choisissons bien !

Faisons en sorte que notre voix soit entendue en n’accordant notre appui qu’à ceux et celles qui reconnaissent sans équivoque l’urgence d’agir pour l’environnement et qui s’engagent à tout mettre en œuvre pour protéger nos enfants et le vivant.

*Cosignataires, représentantes des groupes Mères au front présents partout au Québec et au-delà : Anaïs Barbeau-Lavalette, mère au front pour Manoé, Ulysse et Miska, Montréal ; Anne-Marie Chapleau, mère au front pour Daphné, Lily et Agathe, Jonquière ; Anne-Sophie Denault, mère au front pour Stella, Québec ; Laure Waridel, mère au front pour Theodora, Alphée, Colin et Justine, Frelighsburg ; [et autres]