Opinions

Crise climatique

Écoutons la science et notre conscience

Cet automne, les électeurs québécois et canadiens et les dirigeants politiques de tous les ordres seront appelés à prendre d’importantes décisions sur le plan environnemental et économique qui auront des conséquences directes sur le sort de l’humanité, sur notre qualité de vie et sur les écosystèmes dont nous dépendons. Cessons de tourner autour du pot : les résultats des élections fédérales du 20 septembre et des élections municipales du 7 novembre auront sans aucun doute une influence majeure sur la façon dont notre société pourra assurer notre survie face à la crise climatique.