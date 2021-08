Opinions

Élections fédérales 2021

La taxe COVID-19 à l’épicerie

Une autre élection fédérale que personne ne souhaite. Pour la majorité de la population canadienne, le sujet électoral d’importance sera l’inflation, même si celui-ci ne constituera pas nécessairement un enjeu électoral. Presque tout coûte plus cher depuis un an, incluant la nourriture. Et le pire reste à venir, surtout si le variant Delta gâche la sauce cet automne. D’ici décembre, le ménage moyen devra débourser 5 % de plus pour son épicerie, soit environ 700 $ sur un an. En dollars, cela représente la plus importante hausse de l’histoire.