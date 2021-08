Au début de l’imposition de toutes les mesures sanitaires, je trouvais que certaines étaient parfois très excessives, je pensais que ça me concernait plus ou moins, mais je m’y suis pliée de bonne grâce, car il me semble que vivre en société, c’est cela. Il faut parfois « s’imposer » certaines choses pour le bien d’autrui.

Karine Chainey Répartitrice chez le Groupe Robert, mère de trois adolescents

J’ai un garçon qui fait de l’asthme, mes parents ont plus de 65 ans et ma belle-mère a eu un cancer, alors pour eux, je me protège et je me plie aux demandes des gouvernements, lesquels semblent parfois ne pas trop savoir sur quel pied danser.

Maintenant que la quatrième vague commence, que mes proches ont tous reçu leur deuxième dose et que mes fils se verront vraisemblablement imposer une rentrée scolaire avec masque, j’en ai contre les égocentriques qui ne pensent qu’à leur petit nombril ! Ceux qui m’empêchent de voir ma sœur en Suisse, qui par leur choix douteux feront en sorte que mes fils doublement vaccinés auront des mesures sanitaires à l’école, ceux qui par leurs commentaires du genre « oui mais moi, je ne voyage pas et je ne vais pas au gym » feront en sorte que mes amis enseignants vivront une deuxième année ardue et que je dois encore porter un foutu masque pour aller à l’épicerie !

J’en veux à ceux qui comparent les mesures et la situation actuelle aux lois nazies et à la dictature !

Faut-il ne rien connaître et ne rien avoir lu pour comparer la pandémie que nous vivons à de la dictature ? !

Dans une dictature, je ne pourrais pas écrire ce texte, encore moins le voir publier ! Avec les lois imposées par les nazis, je risquerais la mort pour avoir oublié mon masque !

Cela fait 18 mois que nous vivons cette situation pour le moins désagréable. Il faut, j’en ai bien peur, maintenant « obliger » la vaccination ou imposer des tests fréquents.