La nécessité d’un G21

(New York) Le Groupe des 20 est devenu un pilier du multilatéralisme. Bien que le monde dispose de nombreux forums de haut niveau, le G20 se distingue comme le meilleur d’entre eux, soutenant activement à l’échelle mondiale le dialogue, le débat et, plus important encore, la résolution des problèmes économiques. Son plus grand défaut – le fait qu’il exclue 96 % de la population africaine – pourrait disparaître si le G20 décidait d’intégrer dans ses rangs l’Union africaine (UA).