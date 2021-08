Ça y est, les Jeux olympiques de Tokyo sont finis, laissant dans leur passage un tourbillon d’émotions… J’ai le cœur gros, comme à chaque fin de Jeux.

Kathleen Giguère Montréal

J’avoue que j’étais sceptique concernant la tenue de ces Jeux, questionnant même leur pertinence dans ce contexte de pandémie. Je constate maintenant qu’ils ont été un baume, une source de joie et d’inspiration après la morosité des 18 derniers mois. Après le choc des premières images de gradins vides, c’est l’histoire de chaque athlète qui a pris toute la place. La magie a opéré et une petite étincelle s’est allumée au fond de notre âme…

Pendant une quinzaine, on a vécu sur le décalage de Tokyo. Les Jeux nous ont apporté un souffle d’air frais. Nous ont rappelé qu’on a tous besoin de rêver et de célébrer. De croire que l’impossible peut arriver, qu’on peut tomber et se relever, et que l’adversité peut aussi être une source de motivation.

Au-delà des performances exceptionnelles, ce sont les histoires humaines qui rendent ces Jeux olympiques si mémorables.

J’ai autant été touchée par le dépassement d’une marque personnelle que par les victoires inattendues, les défaites crève-cœur ou le parcours particulièrement difficile d’un athlète pour gagner sa participation aux Jeux. Émerveillée par la créativité et la résilience de ces athlètes dans leur préparation inhabituelle des 18 derniers mois. Émue par leur fragilité aussi…

Et que dire de l’immense défi relevé par les Japonais ! Eux qui ont tant espéré les Jeux, et qui n’ont pas pu les vivre à plein. Eux qui se sont préparés à la fête sans pouvoir y prendre part. Eux qui se sont sacrifiés pour que ce grand rendez-vous ait lieu. Mes pensées vont aussi aux athlètes japonais qui n’ont pas pu connaître la fébrilité et le privilège de performer devant leur famille et amis.

J’espère sincèrement qu’il restera, malgré tout, la fierté d’avoir accueilli avec dignité le monde entier et contribué à ce souffle de renouveau. Contre toute attente, je crois que les Jeux nous ont redonné un peu d’espoir… Arigato !