En réaction au texte de Sylvio Le Blanc, « Un char plus propre que son poêle », publié le 6 août

Maurice Charlebois Gatineau

À la suite de l’intervention de M. Le Blanc, je crois important de relever un enjeu trop souvent négligé : celui des concepts de priorités qui sont créés dans un certain contexte et importés sans adaptation préalable dans un autre.

Le cas de l’eau est patent : la gestion de l’eau est un enjeu majeur dans de grandes parties des États-Unis, de certaines régions plus ciblées du Canada et, bien entendu, de grandes régions dans le monde. Il n’y a pas de pénurie d’eau au Québec. Seulement des coûts de filtration, de distribution et de traitement des eaux usées, qui sont somme toute très abordables, en comparaison à d’autres endroits.

Lorsqu’on choisit de réduire sa consommation, ce qui est toujours souhaitable, on doit aussi s’interroger sur les « coûts de remplacement » de cette eau. Si je dois utiliser plus d’une autre ressource, disons de produits de nettoyage pour utiliser moins d’eau, est-ce que c’est mieux pour l’environnement ? Est-ce moins cher ? La réponse n’est pas là même partout. Et économiser l’eau au Québec ne donnera pas d’eau en Afrique.

Nous avons adopté la lampe fluocompacte et les climatiseurs beaucoup plus chers basés sur le contexte californien, où l’énergie est beaucoup plus chère et le besoin de chauffage très limité. Est-ce que les coûts et risques associés au mercure dans les lampes étaient justifiés ici au Québec ? Personne, à ma connaissance, ne s’est penché sérieusement sur la question.

Je salue l’engagement de M. Le Blanc. Mais je comprends aussi la réaction des gens interpellés.

La restauration des écosystèmes et la nécessité de réduire notre consommation de ressources sont liées. On doit s’y mettre sans délai. Mais on doit avoir une attitude critique face aux enjeux qui nous sont proposés. Ces enjeux sont trop souvent étrangers à notre milieu. Le dossier des pesticides a certainement besoin de l’énergie de M. Le Blanc, que j’admire pour son courage.