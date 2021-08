Opinions

Vaccin contre la COVID-19

Jamais deux sans trois

En Israël, à la fin de juillet, on offre une troisième dose aux 60 ans et plus, et non plus qu’aux immunosupprimés. Idem en Allemagne, dès le début de septembre. Au Royaume-Uni, en France, on y songe sérieusement. Un tel remue-méninges se poursuit pendant qu’on souhaite atteindre un taux d’immunisation à double dose d’au moins 80-85 % et que les jeunes de 18-29 ans sont hésitants.