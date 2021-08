Opinions

Pourquoi La Baie d’Hudson a perdu ses Jeux olympiques

Les Jeux olympiques battent leur plein en ce moment à Tokyo et les athlètes redoublent d’efforts pour gagner une médaille et représenter fièrement leur pays. Ce n’est toutefois pas le cas de l’entreprise La Baie d’Hudson, qui a perdu ses Jeux avant même qu’ils commencent. En décidant de fabriquer la collection olympique, destinée au grand public, à l’étranger, et notamment en Chine, l’entreprise a raté l’occasion de frapper un gros coup. Surfant sur la vague olympique, mais aussi de l’achat local et d’une forme de patriotisme économique, La Baie aurait pu et dû profiter de cet évènement marquant pour développer une fierté et un attachement envers sa marque.