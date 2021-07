Opinions

Islamophobie

Nourrir le terreau de l’islam politique ?

En vue du sommet national sur l’islamophobie, le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a publié une série de recommandations dont les médias se sont fait l’écho. Comme le mentionne à juste titre leur rapport, les musulmans canadiens ne constituent pas un ensemble monolithique. En tant que citoyens canadiens de culture ou de religion musulmane, nous saluons toutes les initiatives visant à lutter contre la haine et l’intolérance et à favoriser la cohésion sociale et la bonne entente entre les citoyens. Or, non seulement nous ne voyons aucun facteur favorisant la cohésion sociale dans les recommandations du CNMC, mais nous considérons, au contraire, que leur rapport ne fait qu’exacerber les tensions et accentuer les sentiments antimusulmans.