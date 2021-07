Au cours des derniers mois, il va sans dire que l’hôtellerie a vécu des moments difficiles. La fermeture des frontières, l’imposition d’un couvre-feu, l’interdiction de tenir des réunions et évènements ainsi que la fermeture des restaurants pendant de longs mois ont réduit à une peau de chagrin la demande pour des chambres d’hôtel.

Eve Paré Présidente-directrice générale de l’Association des hôtels du Grand Montréal, et ses 27 co-signataires*

Or, depuis quelques semaines, le vent semble tourner. Dans les régions d’abord, ensuite dans les centres urbains et, finalement, dans la métropole. Plusieurs diront qu’il était (grand) temps ! Bien que le taux d’occupation remonte lentement, on est encore loin d’un retour à la normale. Dans la métropole, le taux d’occupation se situait à 17 % en juin, alors qu’historiquement, il oscille plutôt autour de 90 %. On observe également un nouveau phénomène : les réservations se font au tout dernier moment, ce qui empêche toute possibilité de planification. Le manque complet de prévisibilité entourant la réouverture des frontières n’est pas non plus sans effet.

Toutefois, un nouveau nuage noir plane au-dessus de la tête des hôteliers. Il n’y a tout simplement plus d’employés disponibles pour servir les clients ! Et pourtant, cette situation était pour le moins prévisible. La pénurie de main-d’œuvre est une réalité avec laquelle l’industrie touristique doit composer depuis quelques années, particulièrement à Québec et en région. Montréal avait été jusqu’ici relativement épargné, principalement en raison de la présence sur son territoire de nombreux étudiants et de nouveaux arrivants.

En mars 2020, l’industrie a été forcée de mettre à pied la quasi-totalité de ses effectifs. Si certains ont bénéficié de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), plusieurs se sont trouvé des emplois dans d’autres secteurs d’activité. Un récent sondage auprès des hôteliers de la métropole mené par l’Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM) permet d’estimer à 35 % la part des employés qui ne reviendront pas travailler en hôtellerie. Pour ceux qui souhaitent revenir, ils attendent d’avoir la certitude d’une réelle reprise du secteur avant d’abandonner leur emploi actuel. Il y a aussi un certain nombre d’employés qui préfère continuer de bénéficier des programmes de soutien du gouvernement fédéral tant que ceux-ci seront disponibles.

À Montréal, on estime à 30 % (15 % à Québec) la part du nombre de chambres qui ne peuvent présentement être mises en vente en raison du manque de personnel.

Après 18 mois d’occupation famélique, il semble inconcevable de devoir ainsi limiter l’offre et se priver de millions de dollars en revenus. Et pourtant, c’est ce qui se produit cet été dans bien des établissements, et ce, partout au Québec. Qui dit moins de chambres louées dit aussi moins de dépenses au restaurant et dans les boutiques, mais aussi moins de visiteurs dans les divers évènements et attractions. C’est toute l’économie du Québec qui s’en ressent !

Malheureusement, il n’y a pas de solution magique. C’est un ensemble d’éléments qui permettront de retrouver le chemin de la reprise économique. En voici quelques-uns qui s’adressent principalement au gouvernement fédéral :

Clarification des étapes à franchir qui permettront la réouverture des frontières

Prolongation de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) pour en assurer le maintien

Retrait de la prestation canadienne de la relance économique (PCRE) pour inciter un retour rapide au travail des salariés

Allègement des modalités du Programme des travailleurs étrangers temporaires pour le secteur de l’hôtellerie afin de permettre des délais et des coûts similaires à ceux du secteur agricole

Mise en place de mesures fiscales incitatives pour encourager le retour au travail des travailleurs expérimentés

Ces mesures ne sont que quelques exemples de moyens qui pourraient être mis en œuvre pour combler les besoins immédiats de personnel. Les réponses doivent toutefois venir rapidement dans la mesure où l’on souhaiterait être en mesure de suffire à la demande dès cet automne.

Le défi entourant la main-d’œuvre dans l’industrie ne se limite toutefois pas à quelques ajustements aux programmes existants. Il s’agit d’abord et avant tout d’un enjeu démographique. Une révision en profondeur des politiques et un rehaussement des seuils d’immigration en lien avec les besoins du marché de même que la mise en place de programmes incitatifs au travail sont les véritables clés qui permettront de résoudre cette impasse. Le salaire ne peut, d’aucune façon, constituer une barrière à l’immigration. Chaque maillon de la chaîne est également important pour la relance du secteur hôtelier.

Comme employeurs, nous avons aussi notre part de responsabilité ; nous devons faire davantage pour faire connaître les métiers de notre secteur d’activité. L’hôtellerie est un secteur passionnant où les perspectives de carrière sont excellentes et les conditions de travail, très enviables !

* Liste des cosignataires

