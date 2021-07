« Nous dépensons des millions de dollars pour des recherches qui permettraient d’éradiquer l’autisme et de le prévenir, alors que nous devrions mettre nos efforts dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et leur apporter du soutien, ainsi qu’à leurs proches », écrit l’auteur.

La beauté et la force de l’humanité résident dans la diversité qui la compose. La diversité humaine est vaste et comporte plusieurs dimensions. L’intelligence cognitive ne fait pas exception. Il n’existe pas de manière unique de penser, de concevoir, de percevoir le monde qui nous entoure. Tout comme la diversité ethnique, culturelle, sexuelle et biologique, la diversité cognitive enrichit la société et est essentielle au développement des êtres vivants. L’intelligence différente est parmi nous, partout. L’autisme, le TDAH, la dyslexie, la dyspraxie, la bipolarité, etc., font partie de ces formes d’intelligence d’exception. Alors, l’autisme est-il une richesse ?

Michael Perusko Autiste

Oui. L’autisme est perçu comme une maladie ou un trouble à éradiquer, à guérir. Néanmoins, les personnes directement concernées, les autistes, pour la grande majorité d’entre eux, ne souhaitent pas être sauvés de leur condition. Les autistes revendiquent le droit d’exister pour qui ils sont : des humains à part entière. Les autistes ne sont ni des êtres brisés ni des êtres inférieurs. Leur cerveau ne comporte ni lacune ni anomalie. Il n’est pas endommagé, mais organisé de manière différente.

Grossièrement, nous pourrions dire que le cerveau des neurotypiques est conçu pour avoir des habiletés sociales et le cerveau des autistes est conçu pour avoir des capacités perceptives. Aborder l’idée éventuelle d’un traitement peut porter de graves préjudices aux autistes. Pour un autiste, vouloir à tout prix le guérir revient à dire qu’il n’est pas assez bien et digne pour vivre tel qu’il est. L’autisme de l’un n’est pas l’autisme des autres. L’unanimité quant à ce concept semble irréaliste. Entre autistes de Kanner non verbaux et autistes Asperger, a priori, l’unité paraît inconcevable. Bien que l’idée semble énorme, elle mérite réflexion.

Pour un parent, avoir un enfant autiste représente de nombreux défis à relever au quotidien, et parfois ses défis peuvent sembler insurmontables. Dans notre société actuelle, il y a plusieurs obstacles à franchir et l’aide véritable se fait très rare. Il ne s’agit en aucun cas de négliger et de nier ces embûches. Il s’agit de revoir notre manière de conceptualiser la neurodiversité. La différence est normale, saine et souhaitable avec tout ce qu’elle implique. Les forces doivent être mises à profit et doivent être encouragées. Les défis limitatifs et handicapants doivent être améliorés. Amélioration une condition ne veut pas dire l’éliminer. Les difficultés de communication, l’anxiété, la gestion de la colère, l’hypersensibilité (etc.) ne sont pas propres à l’autisme, mais propres aux humains.

L’autisme, une richesse

Nous avons tendance à prendre la difficulté comme un problème intrinsèque à l’autisme et oublions parfois qu’il y a une personne, un humain qui se cache derrière le mot autisme. Une personne qui demande soutien, bienveillance et respect face à sa condition. Concentrons-nous à aider la personne autiste en difficulté en l’outillant de manière empathique à sa situation propre et unique afin que son quotidien en soit bonifié. Au même titre que nous aiderions une personne anxieuse à gérer son anxiété par exemple.

Nous dépensons des millions de dollars pour des recherches qui permettraient d’éradiquer l’autisme et de le prévenir, alors que nous devrions mettre nos efforts dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes autistes et leur apporter du soutien, ainsi qu’à leurs proches.

Les autistes devraient toujours avoir le droit de choisir leur traitement et leur forme d’aide et le tout, suivant la nature de leur personnalité profonde sans devoir subir quelconque assimilation dans le but de les changer.

La neurodiversité nous amène à regarder ces conditions neurologiques uniques sous un autre œil afin d’y percevoir toutes les vertus des esprits distincts plutôt que d’y voir des pathologies en soi. En voyant des campagnes de sensibilisation très alarmante et négative sur l’autisme et en cataloguant ce « trouble » de catastrophe, de déficit parsemé de difficultés, de lacunes et de manques à combler, les autistes se retrouvent d’emblée condamnés à être des individus inférieurs et limités tout au long de leur vie. L’estime de soi s’en retrouve entièrement démolie, et le plein potentiel des autistes demeure en dormance caché au fond d’eux.

À l’inverse des images véhiculées qui mettent à l’avant les déficiences, le mouvement de la neurodiversité voit les personnes autistes comme des individus possédant une combinaison complexe de forces et de difficultés cognitives. Un cerveau distinct, des branchements cérébraux différents qu'arborent des individus singuliers, avec une vision exceptionnelle de la vie. Ce cerveau remarquable n’a rien à voir avec une maladie ou un trouble. Ces distinctions relèvent de la neurologie, de la biologie, de la génétique qui sont à la base même de l’hétérogénéité de la vie. La différence choque, la différence effraie, la différence est déroutante. Pourtant, elle est si précieuse. La différence est rafraîchissante, la différence est galvanisante, la différence colore la vie.

L’autisme est une richesse, car il fait partie de notre neurodiversité. Cela permet de voir une nouvelle perspective sur des problèmes mondiaux et de possiblement pouvoir les résoudre. Laissez les autistes vous guider vers leur vision du monde avec leur langage. Ils ont beaucoup à vous apprendre et nous en sortirons tous grandis.