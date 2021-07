« Nous avons la responsabilité de protéger nos enfants de ces publicités qui influencent leurs préférences alimentaires, et nuisent à l’adoption de saines habitudes de vie dès l’enfance », affirment les auteurs.

En mai dernier, le Royaume-Uni a annoncé qu’en avril 2022, les publicités mettant en vedette des aliments de faible valeur nutritive diffusées en ligne ou à la télévision seront dorénavant limitées. Cette réglementation fait partie d’un plan de prévention de l’obésité annoncé récemment par le gouvernement britannique et s’accompagne d’une série de mesures qui visent à protéger les enfants de la promotion de ces aliments.

Chantal Petitclerc Sénatrice du Québec et médaillée paralympique, et deux autres signataires*

De l’aveu même du gouvernement britannique, la pandémie actuelle a été un véritable signal d’alarme confirmant l’importance de créer des environnements favorables à la santé de la population. La Grande-Bretagne fait partie d’une longue liste de pays qui cherchent à freiner l’explosion de maladies chroniques associées, entre autres, à la consommation excessive de produits ultra-transformés.

Ici, comme ailleurs, les jeunes Canadiens sont constamment sollicités par les stratégies marketing financées à grand budget par l’industrie alimentaire.

Que ce soit à la télévision, dans les films, à l’école, dans les centres de loisirs, dans les magasins, dans les restaurants, sur l’internet, les médias sociaux et autres, la publicité destinée aux enfants est partout.

Nous avons la responsabilité de protéger nos enfants de ces publicités qui influencent leurs préférences alimentaires, et nuisent à l’adoption de saines habitudes de vie dès l’enfance. Selon une étude financée par Cœur et AVC, les enfants de 9 à 13 ans tirent, en moyenne, 57 % de leurs apports caloriques de cette catégorie d’aliments considérée comme peu nutritive. Au total, près d’un jeune Canadien sur trois âgé de 5 à 17 ans vit avec de l’embonpoint ou de l’obésité et il appert que la publicité de ces aliments fait partie des facteurs qui encouragent cette tendance inquiétante.

Au début des années 1980, le Québec a été un pionnier sur la scène internationale et l’interdiction de la publicité faite aux enfants a déjà fait ses preuves. Au Canada cependant, le gouvernement fédéral n’a pas su proposer de nouveaux moyens permettant d’agir après que le projet de loi S-228 eut été mis de côté au Sénat en septembre 2018. Pourtant, dès son arrivée au pouvoir en 2015, le premier ministre Trudeau s’était engagé à agir par l'entremise de la lettre de mandat de la ministre de la Santé. Six ans plus tard, la publicité des boissons et des aliments ciblant les enfants n’est toujours pas encadrée à l’échelle nationale de manière à les protéger adéquatement.

Publicité en ligne

Les tactiques de l’industrie vont bien au-delà des canaux de télévision. À titre d’exemple, une étude de l’Université d’Ottawa se penchant spécifiquement sur les publicités sur l’internet révèle que « plus de 90 % des publicités de boissons et d’aliments visionnées en ligne par les enfants et les jeunes concernent des produits mauvais pour la santé ».

Les stratégies de marketing s’adressant aux enfants se déploient aussi sur les emballages de produits alimentaires, une exception que permet la loi québécoise.

À cet égard, en 2019, la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids) a recensé 469 emballages de produits alimentaires ciblant les enfants dans les commerces de détail. Parmi ces produits, 9 sur 10 étaient des aliments ultra-transformés riches en sucre, sel ou gras saturés. Pas étonnant que, selon un sondage IPSOS réalisé en 2019 pour le compte de la Coalition Poids, 84 % des parents québécois estiment que les enfants sont encore trop exposés à des publicités et que ces pratiques devraient être mieux encadrées.

Nous savons depuis des décennies qu’une alimentation de faible qualité nutritionnelle augmente le risque de maladie chronique comme le cancer, les maladies cardiaques et le diabète de type 2. Au cours des derniers mois, nous avons aussi vu que les personnes atteintes de maladies chroniques étaient plus à risque de subir des complications liées à la COVID-19 et même d’en décéder. Que ce soit la publicité en ligne, les emballages des produits ou la télédiffusion dans l’ensemble du pays, le gouvernement fédéral dispose des « moyens législatifs » pour protéger nos enfants contre les stratégies marketing de l’industrie alimentaire. Il ne faut pas se leurrer, si l’industrie investit des milliards en publicité, c’est parce que ça fonctionne !

* Cosignataires : Carl Julien, vice-président, Québec, de Cœur, et AVC et Corinne Voyer, de Coalition poids