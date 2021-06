De plus en plus, la crise du logement est indéniable. Une forte majorité des Québécois considèrent qu’il s’agit d’une véritable crise et que les gouvernements doivent en faire plus. Cette dernière affecte un nombre grandissant de Québécois. Chaque année, à l’approche du 1er juillet, les histoires se répètent : des familles, des personnes âgées, des femmes, des personnes vivant avec un handicap et des personnes vulnérables sont incapables de trouver un logement. Des mesures d’urgence sont toujours déployées avant le 1er juillet, mais les solutions permanentes ne sont pas à la hauteur des besoins.

Chantal Desfossés Directrice générale du Réseau québécois des OSBL d’habitation

Les besoins sont criants et nous avons tenu à nous renseigner sur l’opinion des Québécois. Le Réseau québécois des OSBL d’habitation a sondé 2000 Québécois1 et les résultats sont sans équivoque : la crise du logement n’est plus un enjeu partisan, les électeurs de tous les partis y adhèrent, y compris ceux de la CAQ. En effet, 84 % des répondants considèrent, à l’heure actuelle, que l’accès des populations vulnérables aux logements abordables et sécuritaires est problématique.

D’ailleurs, 9 Québécois sur 10 croient que le gouvernement du Québec est l’acteur qui devrait assumer le plus grand leadership dans le dossier. Ce ne sont plus seulement les organismes comme nous qui le clament, la population également s’y rallie.

Les Québécois veulent en faire plus !

Fait intéressant, lorsqu’on demande aux Québécois s’ils sont ouverts à la construction d’immeubles de logement social près de chez eux pour aider des populations vulnérables, près de 8 Québécois sur 10 y sont largement favorables. Nous sommes un peuple qui est toujours prêt à aider son prochain. La pandémie nous l’a d’ailleurs démontré avec les élans de générosité et de solidarité dont nous avons été témoins.

Nos gouvernements doivent prendre acte du désir de la population de régler la crise du logement avec des solutions durables.

D’ailleurs, 82 % des Québécois pensent que le gouvernement du Québec devrait en faire plus pour contrer la crise du logement. La capacité du premier ministre et de son équipe à braver la tempête de la COVID-19 nous démontre qu’avec de la volonté, son gouvernement peut faire preuve de compassion et agir rapidement.

Des solutions concrètes pour faire mieux

Nous croyons que la solution la plus complète et durable passe par un plus grand accès aux logements sociaux, tel que le logement sans but lucratif, et par une bonification du nombre d’unités. La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, se doit d’agir rapidement. Aujourd’hui, 12 000 logements doivent encore être construits pour respecter les engagements des gouvernements. Il est impératif d’intervenir promptement et de bonifier annuellement ce nombre avec 5000 logements à travers la province. Les solutions sont sur la table et la volonté des Québécois est connue. C’est maintenant au tour du gouvernement du Québec de faire des gestes.

1 La perception des Québécois par rapport à l’accès au logement a été mesurée sur le web auprès de 2000 Québécois de 18 ans et plus dans l’ensemble de la province du 14 au 24 mai 2021.