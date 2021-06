Ce week-end les joueurs de baseball mineur du Québec ont appris que Baseball Québec a pris la décision d’écourter la saison cet été de plus de 25 % pour permettre la tenue de championnats provinciaux. Des championnats où seulement une poignée de joueurs peuvent espérer participer.

Marie-Claude Leahey Boucherville

L’objectif premier d’une organisation de sport mineur ne devrait-il pas être de faire bouger un maximum de jeunes ? De leur permettre de pratiquer leur sport autant que possible ? De rejoindre le plus de jeunes possible et de les faire aimer le sport ?

Cette décision privera 30 000 joueurs de plus du quart de leur saison de baseball, après l’année difficile que nos jeunes viennent de passer où presque aucun sport n’a pu être pratiqué.

Dans la Ligue de la vallée du Richelieu seulement, plus de 1000 matchs prévus au calendrier seront supprimés ! Comment justifier une telle décision de priver la majorité des joueurs pour en favoriser une minorité ?

L’année dernière, qui était particulière également, pandémie oblige, les championnats provinciaux ont été annulés, et les joueurs ont pu ainsi terminer leur saison en jouant le nombre minimum prévu de matchs. Les gagnants de chaque catégorie ont quand même pu participer à des championnats à l’échelle régionale. Pourquoi ne pas reproduire cette année la même formule ?

Les championnats provinciaux devraient être tenus lors d’une année normale, où tous les matchs en saison régulière auront pu être joués par nos jeunes.

Cette décision de supprimer le quart de la saison va à l’encontre de la mission et des valeurs de Baseball Québec.

Je comprends que cette situation a lieu dans le contexte où la pandémie a retardé le début de la saison, mais dans cette année anormale où tout doit être revu, repensé et changé, les décisions devraient se prendre en tenant compte du bien-être physique et mental de nos jeunes et on devrait s’assurer de mettre tout en place pour permettre le sport chez la majorité des joueurs et non pas en réduire l’accès.