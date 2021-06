J’écris pour faire écho à la chronique de Mario Girard concernant les risques d’accident sur les pistes cyclables. Ma conjointe et moi avons des vélos de route… pour rouler et avoir du plaisir à le faire.

Patrice Bernier Longueuil

Mais voilà que depuis un an, donc depuis le début d’un certain déconfinement de la première vague, j’hallucine parfois en randonnée sur les pistes cyclables du caractère téméraire de plusieurs cyclistes ! C’est à se demander si on est sur la planète Terre tellement certains sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres… et pas juste les cyclistes, mais aussi les enfants, les parents, les poussettes, les personnes âgées… Les pistes cyclables, c’est pour tout le monde et si on tolère parfois que la limite de 20 km/h ne soit pas respectée, elle doit l’être lorsqu’il y a tout ce beau monde qui se côtoie.

On doit aussi rouler en file indienne ! Explication : ce n’est pas côte à côte ! Mais j’ai l’impression que beaucoup de propriétaires de vélos dispendieux l’ignorent !!! Ils roulent souvent à 30 km/h et plus, côte à côte pour jaser… Eh ! Si tu veux jaser, va donc prendre un café ou un verre de vin si tu veux, mais pas sur la piste cyclable.

Ce matin, nous roulons en file, ma conjointe et moi, à Boucherville. Tout est paisible et il fait beau. Il y a une multitude de panneaux informant que la piste est pour tous. Devant nous, une dame marche et nous amorçons un dépassement puisque la voie est libre devant. Alors que nous venons à hauteur de la dame, deux « morons » (un gars et une fille, genre 30-40 ans) nous dépassent en même temps ! Je fais le saut et crie : « Eh ! Cr\ !@# de cons, on est trois de large ! » Le gars a levé le bras en l’air en voulant dire : « relax, man ! ». En fait, ils nous dépassaient, les deux côte à côte. Ça fait donc quatre de large avec la dame… sur une piste cyclable ! Déjà, pour le respect de la distanciation physique de deux mètres, on repassera, mais ce n’est probablement pas le plus gros danger. Je pose les questions suivantes :

Et si je suis surpris et perds le contrôle ?

Et si j’accroche la dame qui marche tranquillement ?

Et si je percute les vélos des morons et que nous plantons tous ?

Et si, et si, et si…

Les conséquences peuvent être dramatiques pour tout un chacun. Et c’est sans mentionner la voiture qui nous a littéralement coupé le chemin plus tôt, alors que nous roulions sur la piste cyclable. Si je n’avais pas crié à temps, ma conjointe passait par-dessus le capot.

Il y a tellement de cyclistes sur les pistes qui se prennent pour Lance Armstrong (c’est pour l’exemple !) et qui s’entraînent… je suis désolé, mais ce n’est pas votre place !

Il est malheureux que de nombreux cyclistes semblent avoir échappé une partie de leur intelligence en achetant leur vélo… « Bravo, mon champion », comme dirait l’autre !

Nous sommes surpris qu’il n’y ait pas plus d’accidents répertoriés sur les pistes cyclables… en vélo, tu peux t’amocher sérieusement !