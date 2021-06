Selon un sondage Léger mené auprès de 1779 répondants, 53 % des travailleurs ont hâte de retourner sur leur lieu de travail, notamment pour retrouver leurs collègues et vivre des moments informels de socialisation et de discussion.

La campagne de vaccination va bon train, au-delà des espérances initiales de bien des observateurs avertis, si bien que Montréal est rapidement passée en zone jaune et se retrouvera bientôt en zone verte. C’est une étape majeure dans la reprise des activités qui permettra de redynamiser le centre-ville et d’y ramener son énergie d’avant. C’est également le signal que de nombreuses entreprises attendaient pour planifier le retour progressif de leurs employés dans leurs bureaux. Cela dit, les défis qui nous attendent sont nombreux.

Michel Leblanc Président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain *

Soucieuse de se baser sur la réalité, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) a commandé un sondage Léger, mené auprès de 1779 répondants. Bonne nouvelle, 53 % des travailleurs ont hâte de retourner sur leur lieu de travail. Ils invoquent l’importance de retrouver leur équipe au complet, l’envie de vivre des moments de socialisation et de discussion informels et la possibilité de participer à des échanges collaboratifs.

Aussi, 67 % des travailleurs du centre-ville sont à l’aise avec l’idée de revenir travailler au bureau lorsque le gouvernement l’autorisera. Autre point intéressant, les travailleurs du centre-ville ont bon espoir à 62 % que les transports en commun seront sécuritaires au cours des prochains mois.

Personne ne sera surpris de constater qu’une majorité de travailleurs sont satisfaits de leur expérience en télétravail et que ce dernier est là pour de bon. Ils apprécient le gain de temps associé à l’absence de déplacements vers le bureau. Cinquante cinq pour cent des travailleurs du centre-ville souhaiteraient revenir au bureau deux ou trois jours par semaine et plus de 20 % quatre ou cinq jours. Cela confirme que des solutions hybrides deviendront coutume au sein de bon nombre d’entreprises.

Compte tenu de cette nouvelle réalité, les employeurs doivent déjà définir les actions qui favoriseront un retour en présentiel attractif et agréable, et tenir compte dans leurs stratégies des raisons pour lesquelles le télétravail demeure une option si prisée par leurs employés.

Des employeurs qui s’engagent

Le retour des employés sur leur lieu de travail et au centre-ville nécessite la mobilisation de tous. Pour propulser cette reprise, la CCMM a reçu l’appui du ministère de l’Économie et de l’Innovation afin de mettre en œuvre l’initiative « J’aime travailler au centre-ville ». Notre objectif est de déployer rapidement les actions nécessaires, y compris le retour sécuritaire des travailleurs au bureau, pour retrouver le dynamisme de cette zone stratégique de la métropole.

En collaboration avec les employeurs du centre-ville, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour assurer la réussite de ce retour dans les tours. Il se fera de manière graduelle et dans le respect des mesures sanitaires et des directives de santé publique. Le sondage indique que 83 % des répondants ont confiance en leur employeur pour garantir un retour au travail sécuritaire, qui est tributaire de la poursuite de la campagne de vaccination actuelle. Évidemment, il faut s’assurer que les travailleurs reçoivent leur deuxième dose le plus rapidement possible.

De nombreuses entreprises ont déjà entamé leur retour progressif. Il faut, dès cet été, faire les gestes nécessaires pour qu’à l’automne, tous puissent profiter des avantages d’un centre-ville vibrant et accueillant. Cette initiative ambitieuse de retour dans les tours ne pourra se faire qu’avec l’appui et la collaboration de tous. Commerçants, employeurs, sociétés de transport, Ville de Montréal ou encore santé publique, chacun aura un rôle à jouer dans cette étape décisive pour l’avenir du centre-ville de Montréal et de la métropole.

Plus que jamais, nous appelons à la mobilisation de tous les acteurs pour redonner à cette zone stratégique la vitalité et le dynamisme qui la caractérisent et qui la rendent si attrayante aux yeux des Montréalais, des touristes et des travailleurs.

* Cosignataires :

André Dufour, associé directeur régional, Montréal, BLG Borden Ladner Gervais

François Morin, directeur général, Opérations et affaires publiques, Québec et Atlantique, BMO

Louis Vachon, président et chef de la direction, Banque Nationale du Canada

Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec et de l’investissement durable, CDPQ

Philippe Jetté, président et chef de la direction, Cogeco

Pierre Laporte, président, Québec, vice-président, Canada, Deloitte

Guy Cormier, président et chef de la direction, Desjardins

Patrick Rioux, directeur, Propriétés immobilières, direction principale des services partagés, Hydro-Québec

Jean-Marc Fournier, président-directeur général, IDU

Élise Proulx, vice-présidente exécutive, Affaires publiques, communications et cheffe de cabinet, Ivanhoe Cambridge

Yves Legris, président et chef de la direction, Nvizzio Créations Inc.

Pierre Pomerleau, président-directeur général, Pomerleau

Erik Ryan, vice-président exécutif, Marketing et relations extérieures, SNC Lavalin

Luc Tremblay, directeur général, STM

Robert Dumas, président et chef de la direction, Sun Life Québec