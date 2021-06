Le Québec fait bonne figure au niveau mondial en matière de bilan énergétique. Nous pouvons certes faire mieux, mais nous sommes sur la bonne voie : le développement de la filière éolienne en est un exemple, tout comme la fermeture projetée de la centrale électrique au mazout toujours en marche aux Îles-de-la-Madeleine.

JÉRÉMI FOURNIER et Jeannot Harvey, ing. MBA Respectivement président de L. Fournier et fils, inc. et président de Cegerco, et cinq autres signataires*