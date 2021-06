L’été approche à grands pas, et nous pouvons enfin voir le bout du tunnel de la COVID-19.

David Bowles

Directeur général du Collège Charles-Lemoyne et président de la Fédération des établissements d’enseignement privés

À titre de directeur d’école et de père de quatre enfants, je crois que nous devrions en profiter pour souligner la résilience et l’altruisme d’un groupe de personnes que nous n’avons pas l’habitude de remercier : les enfants et les adolescents du Québec.

Depuis maintenant presque 15 mois, les élèves des écoles primaires et secondaires du Québec se plient à des mesures sanitaires strictes qui sont totalement contre-intuitives pour eux.

Ils se privent de contacts sociaux à l’âge où ces contacts sont une partie extrêmement importante de leur vie.

Ils se privent de leurs activités parascolaires et sportives alors que ce sont souvent ces activités qui les gardent stimulés et motivés. À l’école, ils portent le masque à longueur de journée, ils dînent souvent en classe, leurs déplacements sont surveillés et ils ne peuvent pas socialiser avec les élèves qui ne sont pas dans leur bulle-classe.

Nos finissants au secondaire ont dû renoncer à des moments marquants comme le bal de fin d’études et la remise des diplômes. La très grande majorité des élèves ont suivi ces directives avec respect et stoïcisme.

Il est important de souligner que nos jeunes ont fait ces nombreux sacrifices alors qu’ils n’ont pas de grands risques de développer des symptômes graves s’ils contractent la COVID-19. Ils n’ont pas fait ces sacrifices pour eux-mêmes, mais pour protéger leurs aînés.

La crise que nous sommes en train de traverser a illustré l’importance primordiale, voire l’héroïsme du personnel de la santé et de l’éducation.

C’est grâce au personnel de la santé que notre système de santé a pu tenir le coup. C’est grâce aux enseignants et au personnel scolaire que nos écoles ont pu demeurer ouvertes tout au long de l’année scolaire et que l’apprentissage a pu continuer lorsque les élèves étaient confinés à la maison. À ces héros s’ajoutent nos enfants et nos adolescents.

Dans toute la controverse entourant l’annulation des bals de fin d’études, pourquoi ne pas décréter que le 10 septembre 2021 sera une journée nationale pour les finissantes et finissants des cohortes 2020 et 2021 ? Il pourrait y avoir une célébration en leur honneur à la grandeur du Québec et une soirée de bal pour eux à un moment où ils auront reçu leurs deux doses de vaccin.

En cette année extraordinaire, certains ont parlé de génération sacrifiée. Je crois plutôt qu’il s’agit d’une génération héroïque, qui a su s’adapter. Notre avenir est entre bonnes mains. Souhaitons-leur un bel été bien mérité, tout en leur disant collectivement merci et bravo !