L’auteur s’adresse à Geoff Molson

Benoît Melançon

Professeur à l’Université de Montréal *

Cher Geoff Molson,

Il est facile d’imaginer que quelqu’un comme vous, qui êtes copropriétaire et président du Canadien de Montréal, aime le hockey. Cet amour du sport, vous l’avez d’ailleurs exprimé sur plusieurs tribunes au fil des ans.

En 2011, par exemple, au moment où Zdeno Chara avait blessé Max Pacioretty, vous aviez pris position contre la violence dans le sport, tant auprès des autres propriétaires d’équipes que du public en général.

Sachant cela, je m’étonne que les matchs du Canadien au Centre Bell soient précédés d’une apologie de la violence. Sur l’écran géant qui surplombe la glace, on diffuse des images mettant en vedette les joueurs de l’équipe dans toutes sortes de situations.

On les voit marquer des buts. On les voit empêcher leurs adversaires de compter. On les voit donner de spectaculaires mises en échec. On les voit aussi essayer de se blesser les uns les autres en se tapant dessus à coups de poing, chercher la commotion cérébrale qui mettra fin aux échanges.

J’aimerais que vous m’expliquiez à quoi peuvent servir ces images de bagarres diffusées match après match auprès de vos spectateurs.

Le hockey est le seul sport professionnel à tolérer les bagarres. Faut-il en plus les montrer en boucle, comme si cela était une dimension nécessaire du jeu ?

Pourquoi ne pas tout simplement cesser de diffuser de telles images ? Ce serait un pas dans une direction souhaitée par beaucoup d’amateurs : la fin des bagarres au hockey. Ce serait aussi faire preuve d’un esprit d’initiative dont ce sport a grandement besoin.

À vous de jouer.

* Benoît Melançon est l’auteur, notamment, des livres Les yeux de Maurice Richard (2006) et Langue de puck (2014).