Opinions

Santé publique

Plaidoyer pour une information accessible à tous

Chaque jour depuis un an, nous sommes bombardés d’informations sur la COVID-19. On assiste à ce qu’on appelle une « infodémie » : les informations qui circulent sont nombreuses, complexes et parfois fausses. Pour une grande partie de la population, il est déjà difficile de faire des choix pour sa santé en temps normal. En effet, 53 % de la population de 16 à 65 ans ont de la difficulté à comprendre et à utiliser les informations pour agir et s’épanouir (PEICA, 2013). Concernant la santé, ce pourcentage est encore plus élevé. Comment toutes ces personnes peuvent-elles bien prendre soin de leur santé ? Comment, par exemple, peuvent-elles prendre une décision éclairée sur le vaccin ?