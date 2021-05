Opinions

Réforme de la loi 101

Une schizophrénie linguistique qui vient de haut

J’ai écouté attentivement votre conférence de presse du 13 mai dernier pour présenter le projet de loi 96 sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Si on prend la peine de se farcir aussi le long bout en anglais, tout se gâte : vos intentions deviennent contradictoires. À vous entendre, on jurerait que votre véritable intention était d’annoncer un projet de loi sur les langues officielles et communes du Québec, le français et l’anglais…